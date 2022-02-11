طريقة عمل كريمة الزبدة بطعم القرفة

كريمة الزبدة الغنية والكريمة مليئة بنكهة القرفة الدافئة هي طريقة سهلة لرفع مستوى المخبوزات بمطبخك

المقادير اللازمة

1/2 كوب زبدة مملحة

2 1/2 كوب سكر بودرة منخول

1-2 ملاعق كبيرة كريمة ثقيلة أكثر أو أقل حسب الحاجة

1 ملعقة صغيرة فانيليا

1/2 إلى 1 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

قليل من الملح

طريقة العمل

تمزج الزبدة والسكر البودرة والكريمة والفانيليا والقرفة في وعاء كبير

اخفقي مكونات الكريمة معًا على سرعة متوسطة حتى تصبح خفيفة ورقيقة حوالي دقيقة

أضيفي المزيد من القرفة حسب الرغبة

أضيفي بعد ذلك قليل من الملح حسب الرغبة إذا لزم الأمر

أضيفي المزيد من الكريمة حسب الحاجة للوصول إلى القوام المطلوب

ضعيها على الكب كيك أو الكيك