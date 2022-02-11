المرأه صحة و عافية

طريقة عمل كريمة الزبدة بطعم القرفة

نيفين عباسaccess_time10 / رجب / 1443 هـ      11 فبراير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

كريمة الزبدة الغنية والكريمة مليئة بنكهة القرفة الدافئة هي طريقة سهلة لرفع مستوى المخبوزات بمطبخك

المقادير اللازمة

1/2 كوب زبدة مملحة
2 1/2 كوب سكر بودرة منخول
1-2 ملاعق كبيرة كريمة ثقيلة أكثر أو أقل حسب الحاجة
1 ملعقة صغيرة فانيليا
1/2 إلى 1 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة
قليل من الملح

طريقة العمل

تمزج الزبدة والسكر البودرة والكريمة والفانيليا والقرفة في وعاء كبير

اخفقي مكونات الكريمة معًا على سرعة متوسطة حتى تصبح خفيفة ورقيقة حوالي دقيقة

أضيفي المزيد من القرفة حسب الرغبة

أضيفي بعد ذلك قليل من الملح حسب الرغبة إذا لزم الأمر

أضيفي المزيد من الكريمة حسب الحاجة للوصول إلى القوام المطلوب

ضعيها على الكب كيك أو الكيك

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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