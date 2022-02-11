روسيا تواصل حشد قواتها على حدود أوكرانيا.. وبايدن يطالب الرعايا الأمريكيين بالمغادرة فوراً

واشنطن : وكالات

وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن تحذيرا لكل الأمريكيين الموجودين في أوكرانيا في الوقت الذي تواصل فيه روسيا التهديد بغزو للبلاد، وطالبهم بالمغادرة فورا .

وقال بايدن في مقابلة اجرتها معه شبكة (إن بي سي) الأمريكية ليلة أمس الخميس ” يتعين على المواطنين الأمريكيين المغادرة الآن”.

وأضاف بايدن ” الأمر ليس مثل التعامل مع منظمة إرهابية. نتعامل مع أحد أكبر الجيوش في العالم. الموقف مختلف للغاية ، وأن الأمور يمكن أن تخرج عن السيطرة”.

من جهة اخرى ، اصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيرا بان الولايات المتحدة لن تستطيع إجلاء المواطنين الأمريكيين حال حدوث عمل عسكري روسي في أي مكان في أوكرانيا ” .

وفقا لتقييمات االاستخبارات والجيش الأمريكي ، فإن الجيش الروسي قد يقوم بغزو واسع النطاق بالدبابات التي من المحتمل أن تتمكن من الوصول إلى العاصمة كييف في غضون 48ساعة .

في الأثناء قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الجمعة إن قوات روسية جديدة تواصل التدفق على الحدود الأوكرانية وإن غزو أوكرانيا قد يبدأ في أي وقت بما في ذلك خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي تجري حاليا في بكين.

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي في ملبورن، عقب اجتماع لمجموعة الحوار الأمني الرباعي التي تضم الولايات المتحدة وأستراليا والهند واليابان، إن واشنطن تواصل خفض أعداد الموظفين في سفارتها في أوكرانيا.

وأضاف أن الولايات المتحدة لا تزال ترصد مؤشرات “مقلقة جدا” لتصعيد روسي في أوكرانيا.

يشار إلى أن روسيا نفت مرارا نيتها غزو اوكرانيا ، وبررت حشد قواتها على الحدود بزيادة نفوذ حلف شمال الأطسي (الناتو) في اوكرانيا ، الذي تعتبره تهديدا لأمنها.