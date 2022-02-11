المرأه صحة و عافية

بأربع مكونات فقط.. طريقة عمل الموز المكرمل

نيفين عباسaccess_time10 / رجب / 1443 هـ      11 فبراير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الموز بالكراميل هو حلو سهل مدته 5 استخدمي هذا الطبق الذي لا يقاوم على الآيس كريم والفطائر أو استمتعي به بوعاء بمفرده

المقادير اللازمة

2 حبة موز
2-3 ملاعق كبيرة سكر بني
2 ملاعق كبيرة زبدة
القرفة المطحونة

طريقة العمل

قطعي الموز إلى شرائح دائرية

رصي شرائح الموز على لوح تقطيع

ضعي السكر في وعاء أو طبق

ثم دحرجي الموز في السكر

سخني الزبدة في مقلاة على نار متوسطة الحرارة حتى تذوب

يضاف الموز المحلى في طبقة واحدة

يطهى لمدة دقيقتين تقريبًا أو حتى يبدأ لون القاع في التحول إلى اللون البني الذهبي

ثم اقلبيه واطبخي لمدة 1 إلى 2 دقيقة إضافية على الجانب الآخر

راقبي بعناية حتى لا يحترق

اخفضي الحرارة إذا لزم الأمر

ضعي الموز في وعاء من الآيس كريم أو فوق الفطائر أو داخل الكريب

يرش سطح الموز بالقرفة إذا رغبت في ذلك

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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