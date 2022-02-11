بأربع مكونات فقط.. طريقة عمل الموز المكرمل

الموز بالكراميل هو حلو سهل مدته 5 استخدمي هذا الطبق الذي لا يقاوم على الآيس كريم والفطائر أو استمتعي به بوعاء بمفرده

المقادير اللازمة

2 حبة موز

2-3 ملاعق كبيرة سكر بني

2 ملاعق كبيرة زبدة

القرفة المطحونة

طريقة العمل

قطعي الموز إلى شرائح دائرية

رصي شرائح الموز على لوح تقطيع

ضعي السكر في وعاء أو طبق

ثم دحرجي الموز في السكر

سخني الزبدة في مقلاة على نار متوسطة الحرارة حتى تذوب

يضاف الموز المحلى في طبقة واحدة

يطهى لمدة دقيقتين تقريبًا أو حتى يبدأ لون القاع في التحول إلى اللون البني الذهبي

ثم اقلبيه واطبخي لمدة 1 إلى 2 دقيقة إضافية على الجانب الآخر

راقبي بعناية حتى لا يحترق

اخفضي الحرارة إذا لزم الأمر

ضعي الموز في وعاء من الآيس كريم أو فوق الفطائر أو داخل الكريب

يرش سطح الموز بالقرفة إذا رغبت في ذلك