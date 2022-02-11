بأربع مكونات فقط.. طريقة عمل الجزر المحمص بالخل البلسميك

الجزر المحمص بالخل البلسمي أفضل طبق جانبي باستخدام 4 مكونات فقط ويحضر في 5 دقائق
المقادير اللازمة
جزر كبير مقشر
1 1/2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
3/4 ملعقة صغيرة من ملح البحر الناعم حسب الرغبة
2 ملاعق كبيرة خل بلسمي حسب الرغبة
طريقة العمل
سخني الفرن إلى 400 درجة فهرنهايت
رشي صينية خبز كبيرة برذاذ غير لاصق
قطعي الجزر إلى قطع
إذا كان الجزر سميكًا اقطعيه إلى نصفين
ضعي الخضار في وعاء أو مباشرة على صينية الخبز
رشي زيت الزيتون ورشي الملح بالتساوي على الوجه
ثم قلبي ليمتزج بالتساوي
أضيفي ملعقة كبيرة من الزيت إذا لزم الأمر
ضعي الخضار في الصينية واخبزيها لمدة 15 دقيقة أو حتى تنضج
اقلبي الخضار ثم اخبزي 15 دقيقة إضافية أو حتى ينضج
خلال آخر 5 دقائق رشي الخل على الوجه وقلبي معًا
يحمص الجزر حتى يتبخر معظم الخل حوالي 2-3 دقائق
قدميه وهو دافئ مع الملح والفلفل حسب الذوق