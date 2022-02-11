الأولى

الكويت تدين استهداف مليشيا الحوثي مطار أبها الدولي

صحيفة البلادaccess_time10 / رجب / 1443 هـ      11 فبراير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الكويت : متابعات

أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولة مليشيا الحوثي الإرهابية مؤخرًا استهداف مطار أبها.

وأوضحت وزارة الخارجية لدولة الكويت في بيان اليوم أن استمرار هذه الأعمال الإرهابية على المناطق المدنية يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي وفيه تقويض لأمن المملكة والمنطقة مما يتطلب تحركا جادا وسريعا من المجتمع الدولي لردع مثل هذه الأعمال الإرهابية المجرمة ومحاسبة مرتكبيها.

وأكدت وقوف دولة الكويت الثابت والتام إلى جانب المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها ، معربة عن تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *