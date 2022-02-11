الاتحاد يكتسح النصر ويغرد وحيدا في القمة

جدة – هلال سلمان
تصوير – سلطان منصور
أحكم فريق الاتحاد قبضته على الصدارة بعد أن حقق فوزا ساحقا على مطارده النصر بنتيجة (3-0) مساء اليوم في اللقاء الذي جرى بين الفريقين على ملعب الجوهرة، ضمن الجولة الـ 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ملحقا أول خسارة بالنصر مع مدربه الأرجنتيني ميغيل أنخل روسو.
عرف الكلاسيكو إثارة منذ دقائقه الأولى، حيث توغل عبد الرزاق حمدالله داخل منطقة جزاء النصر فأعاقه أنسيلمو ليحتسب الحكم الإسباني خيسوس خيل مانزانو ركلة جزاء سجل منها البرازيلي رومارينيو هدف التقدم للاتحاد في الدقيقة السادسة. حاول النصر الضغط على مرمى الاتحاد بغية إدراك التعادل، وسنحت له فرصة خطيرة من تصويبة الأوروغوياني جوناثان رودريغيز التي مرت بجوار القائم (د 13)، لكن الاتحاد هو من عزز تقدمه بهدف ثان سجله عبدالعزيز البيشي بيسارية رائعة في المقص الأيمن لحارس النصر وليد عبدالله (د 30)، ولم يستغل النصر العديد من الأخطاء التي احتسبت له على حدود منطقة الجزاء حيث سدد تاليسكا مرتين وبيتي مارتينيز لكن في حائط الصد، لينتهي الشوط الأول بتقدم (العميد) بهدفين دون رد.
وفي الشوط الثاني، أشرك روسو مدرب النصر الهداف الكاميروني فنسان أبوبكر مكان خالد الغنام، ثم تعرض وليد عبدالله حارس النصر لإصابة في رأسه بعد اصطدام غير مقصود مع فهد المولد، فحل مكانه أمين بخاري (د 52)، وزادت متاعب النصر بعد طرد تاليسكا إثر ضربه مواطنه هنريكي باليد (د 59)، ولعب عبد الرحمن العبود مكان المولد (د 66).
أضاف حمدالله الهدف الثالث للاتحاد بعد أن تابع كرة قريبة من المرمى (د 68)، ولعب ماشاريبوف والخيبري مكان مارتينيز والحسن (د 80)، ورد كونترا بإشراك عوض الناشري وهارون كمارا ومدالله العليان مكان فيليبي ورومارينيو والشنقيطي (د 82)، ثم ترك البيشي مكانه لباحسين في آخر أنفاس اللقاء الذي لم تتغير نتيجته، ليرفع الاتحاد رصيده إلى 47 نقطة ويبتعد بفارق 9 نقاط عن ملاحقه النصر الذي توقف عداده عند 38 نقطة.