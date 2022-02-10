3 ملايين زائر لبوابة أمانة جدة الرقمية

جدة ـ ياسر بن يوسف

استقبلت بوابة أمانة محافظة جدة الرقمية وفق تقرير صادر عن قطاع تقنية المعلومات في الأمانة 3 ملايين زائر خلال العام الماضي 2021م، وبلغت المشاركات الواردة من الزوار 618.241 مشاركة، و1.905 محادثات عبر خدمة الاتصال المباشر.

وكشف التقرير عن إرسال أكثر من مليون و100 ألف رسالة نصية للمستفيدين، واستقبال 2.700 بلاغ للدعم الفني، و2.625 طلبًا لرخصة محل تجاري، و110 طلبات لرخص العربات والمركبات، و1.539 مشاركًا في خدمة القرعة الإلكترونية، بالإضافة لتسجيل 38.110 مواعيد إلكترونيًا، وأكثر من 1.300 مشارك في انتخابات طوائف المهن.

وسجل موقع الأمانة 192 طلبًا لإضافه السجلات التجارية، وجرى اشتراك 41,903 كحسابات بالنفاذ الموحد في الموقع، و31 طلب تفعيل وتحديث لبيانات الحساب، بالإضافة إلى 19,190 عبر البوابة كأصدقاء متطوعين بالأمانة.