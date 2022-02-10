199 موقعا أثريا وتاريخيا بنجران

نجران ـ البلاد

تحرص هيئة التراث على مواصلة أعمالها الميدانية لتسجيل الآثار والنقوش الأثرية بمنطقة نجران حيث بلغت المواقع الأثرية والتاريخية بنجران 199 موقعاً أثرياً وتاريخياً مسجلاً، فيما تتوالى الاكتشافات للمواقع والنقوش والرسومات التي دوّنتها الحضارات المتعاقبة على المكان نظراً لأهمية موقع نجران الإستراتيجي الذي كان ممرّ لقبائل غرب ووسط الجزيرة العربية، ووجودها بين دول ذات حضارات، الأمر الذي جعلها مركزاً مهماً عبر طريق التجارة القديم، الذي يتجه إلى شمال شرق الجزيرة العربية، وصولاً إلى بلاد ما بين النهرين ومكة المكرمة والمدينة المنورة والعلا ثم البتراء وبلاد الشام ومصر.