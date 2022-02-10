موانئ السعودية تحقق ارتفاعًا في حجم أطنان البضائع بنسبة 5% خلال يناير

البلاد : متابعات

سجّلت موانئ السعودية خلال شهر يناير لعام 2022 ارتفاعًا في حجم أطنان البضائع العامة بنسبة 5.34 % وإجمالي نحو 25 مليون طن، فيما بلغ إجمالي أطنان المواد الغذائية مليوني طن بنسبة ارتفاع 2.06% ، وذلك مقارنة بالمدة ذاتها من العام 2021.

وبحسب الأرقام الإحصائية الصادرة عن “موانئ”؛ فقد سجلت موانئ السعودية أيضًا ارتفاعاً في عدد من المؤشرات التشغيلية الأخرى، منها ارتفاع أعداد الركاب بنسبة 48.28% بواقع 88 ألف راكب، وارتفاع أعداد المواشي بنسبة 7.36% بإجمالي بلغ 126ألف رأس من الماشية المستوردة.

وفي المقابل، سجّلت موانئ السعودية انخفاضاً في أعداد الحاويات المناولة بنسبة 7.22% وإجمالي بلغ 819.198 ألف حاوية، وكذلك انخفاضًا في حاويات المسافنة بنسبة 2.41% بإجمالي بلغ نحو 448 ألفاً، كما سجلت انخفاضاً في أعداد السيارات بنسبة 6.26%، وإجمالي وصل إلى 71 ألف سيارة، وكذلك أعداد السفن التي سجلت انخفاضاً بنسبة 4.17%، وإجمالي بلغ نحو 1,057سفينة، وذلك في ظل التحديات التي تواجه النقل البحري وسلاسل الإمداد على المستوى العالمي.

وأكدت الهيئة العامة للموانئ مواصلة العمل لإحداث نقلة نوعية في مسيرة النقل البحري والموانئ، من خلال إستراتيجيتها التطويرية الهادفة إلى تنمية قطاع بحري مستدام ومزدهر، يسهم في ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ويمكنها من تحقيق طموحاتها الاقتصادية والاجتماعية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات قطاع النقل البحري ويتوافق مع الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ويدعم برامج رؤية المملكة 2030.