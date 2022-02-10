بعد قدوم ميسي.. كم تبلغ رواتب باريس سان جيرمان؟

قالت يومية “ليكيب” الفرنسية أن سقف رواتب فريق باريس سان جيرمان تخطى حاجز 600 مليون يورو ليشهد أكبر رقم في تاريخ النادي بعد قدوم ليونيل ميسي.

وفي حين أن رواتب باريس سان جيرمان بلغت في الموسم الجاري مبلغ 629 مليون يورو، فإن رواتب بقية الأندية في الدوري الفرنسي هي 1.730 مليون يورو.

ما يعني أن رواتب باريس سان جيرمان تمثل وحده تمثل نحو “ثلث” مجموع الرواتب الإجمالي لأندية الدوري الفرنسي الـ20 مجتمعة.

وتعاقد النادي الباريسي مطلع الموسم الجاري 2021-2022 مع الأرجنتيني ليونيل ميسي من برشلونة والإسباني سيرخيو راموس من ريال مدريد، إضافة إلى بضعة صفقات أخرى منها المغربي أشرف حكيمي من إنتر ميلان الإيطالي، والهولندي جورجينيو فاينالدوم من ليفربول الإنجليزي، ما ساعد في انفجار سقف رواتب الفريق الفرنسي.

بلغت رواتب باريس سان جيرمان في 2018 قرابة 370 مليون يورو، لكنها شهدت مضاعفة هذا الرقم في غضون 4 أعوام فقط لتصل في 2022 إلى 629 مليون يورو.

وبعد تعاقد النادي العاصمي الفرنسي مع ليونيل ميسي، فإن فاتورة الرواتب قد ارتفعت بشكل كبير بتقاضي النجم الأرجنتيني قرابة 40 مليون يورو وحده سنويًا.