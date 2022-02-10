القبض على وافد نفذ عمليات نصب واحتيال

الأحساء : البلاد

صَرَّح المُتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، بأن شرطة محافظة الأحساء تمكنت من تحديد هوية وافد زائر من الجنسية السورية والقبض عليه، بعد تمكين شخص آخر من جنسيته خارج المملكة بالتواصل عبر شرائح اتصال محلية مع أشخاص يعرضون حسابات ألعاب إلكترونية في أحد المواقع الإلكترونية المخصصة لتسويق السلع، وإيهام ضحاياه بشرائها من خلال حوالات وهمية، وطلب الأرقام السرية لتلك الحسابات بعد وصول الحوالات الوهمية إلى هواتفهم، والاستيلاء عليها وبيعها، كما ضبط بحوزته شرائح اتصال استخدمت في تنفيذ عمليات النصب و الاحتيال، وأوقف واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وإحالته إلى النيابة العامة.