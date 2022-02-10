الشباب يتخطى ضمك ويصل للنقطة 40

جدة – هلال سلمان
كرس الشباب عقدته لضمك بفوزه عليه (2-1) مساء اليوم في اللقاء الذي جرى بين الفريقين على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ضمن الجولة العشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
بدأ الشباب المباراة بقوة وتحصل على ركلة جزاء في وقت مبكر لكن نجمه الأرجنتيني بانيغا لم ينجح في ترجمتها بعد أن تصدى مصطفى زغبة لتسديدته في الدقيقة الخامسة، وتمكن الأرجنتيني فييتو من تسجيل هدف التقدم للشباب في الدقيقة 14، بعد أن تابع كرة مرتدة من الحارس أمام المرمى.
نجح ضمك في إدراك التعادل من ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول سجلها الأرجنتيني زيلايا (د 45)، وفي الشوط الثاني، صنع فييتو الهدف الثاني للشباب بعد أن مرر في الوقت المناسب للبرازيلي كارلوس جونيور الذي سدد كرة زاحفة من تحت الحارس (د 55)، ليرفع الشباب رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد ضمك عند 30 نقطة في المركز الخامس.