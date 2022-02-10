الأسر المنتجة: نتمنى افتتاح سوق شعبي لعرض منتجاتنا

جدة – عبدالهادي المالكي

تشكل المهرجانات والبازارت الموسمية التي تقام في مختلف مناطق المملكة فضاءً مناسبا لعرض ابداعات الاسر المنتجة ، فيما تعمل الجهات المختصة إلى تنمية ثقافة الأسر المنتجة بأهمية أعمالها وأنهم جزء أصيل في منظومة الاقتصاد الوطني، خصوصا وأن منتجات هذه الاسر تحتل مرتبة متقدمة في اقتصادات العديد من الدول في العالم، وأن المملكة لديها من المقومات اللازمة لجعل الأسر المنتجة رقمًا يعتد به في الاقتصاد الوطني. واتساقا مع هذا الاهتمام دعت عدداً من الأسر المنتجة إلى ضرورة وجود جهات راعية لتسويق الاعمال التراثية والاكلات الشعبية وتفعيل الفرص التسويقية لهذه الاعمال أو فتح المجال لهم بالمشاركة في المعارض لعرض المنتجات التراثية والوجبات الشعبية،أن بعض الاسر المنتجة تعرض منتجاتها بجوار الحدائق العامة وأماكن المشي وأن هذه المواقع غير مناسبة لعرض المنتجات داعين إلى ضرورة منحهم أماكن في المعارض أو افتتاح سوق شعبي لعرض منتجات هذه الأسر.

“البلاد” التقت بمجموعة من الأسر المنتجة واللاتي أكدن ضرورة وجود سوق خاص بإبداعاتهم ومشغولاتهم فضلا عن وجود جهة تشرف على تمويل مشاريعهم إلى جانب تسويق المنتجات. في هذا السياق قالت كل من أم عبدالله وأم فهد وأم علي أن رسوم المشاركة في الفعاليات والمهرجات مرتفعة بالنسبة للبسطة الواحدة وهي تتراوح بين 15 ــ 300 ريال. لافتات في الوقت نفسه إلى أن شرط خضوعهن إلى اختبار الطبخ على أيدي شيفات من خريجات المعاهد بمثابة شرط تعجيزي لأنه ــ وفقن لقولهن ـ انهن بارعات في الاكلات الشعبية بحكم الخبرة وان خريجات المعاهد لا يعرفن مقادير اعداد الاكلات الشعبية مثل العريكة والجريش والمرقوق والفتة وغيرها الكثير من الاكلات الشعبية. وقالت كل من أم زياد السبيعي وأم عبدالكريم وأم سعود: أنه تم منع تعليق المشغولات والملابس في البسطات وحتى لا تسبب مثل هذه العروض تشوهات في المشهد البصري فإننا نطالب بافتتاح محلات صغيرة لعرض أشغال وابداعات الاسر المنتجة

وعن محتوى سلعهن قلن نبيع البخور بمختلف أنواعه والعطور وبعض الاكسسوارات، فيما أوضحت احداهن بأنها مسجلة في برنامج معروف تابع لوزارة التجارة ، ولا تستطيع عرض منتجاتها في المولات التجارية لغلاء البسطات لافتة إلى ضرورة افتتاح سوق شعبي خاص بمنتجات الاسر المنتجة يكون برسوم ميسرة . وقال كل من عبدالله الحربي ومسبل العمري من مرتادي أحد أمكان المشي في جدة أنهم وغير من مزاولي رياضة المشي اعتادوا على رؤية بعض الاسر المنتجة تعرض منتجاتها بجوار الممشي من مأكولات واكسسورات ، لافتين إلى أن مشغولات الاسر المنتجة تتسم بالابداع من حيث النظافة والجودة.