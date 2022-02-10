إطلاق حملة لتعريف الطلاب والطالبات بخدمات خط مساندة الطفل

جدة : البلاد

أطلقت وزارة التعليم بالتعاون مع برنامج الأمان الأسري الوطني حملة للتعريف بالهاتف الموحّد (خط مساندة الطفل) خلال الفصلين الثاني والثالث للعام الدراسي ١٤٤٣هـ؛ بهدف تمكين الطلاب والطالبات دون سن 18 عاماً من الاتصال بالخط مجاناً، وطلب المشورة المناسبة، وإحالة مشكلاتهم لجهات الاختصاص لمعالجتها متى ما لزم الأمر، وذلك تماشياً مع رؤية الوزارة في توفير بيئة مدرسية آمنة.

ووجهت وزارة التعليم إدارات التعليم ومشرفي ومشرفات الإرشاد الطلابي في المناطق والمحافظات بتوعية وتثقيف الطلبة بالخط المجاني لمساندة الطفل (116111)، وتعريفهم أنه جهة تقدم لهم المشورة والمساندة والدعم بكل سرية وخصوصية وفق ضوابط محددة، وكذلك توعية الكوادر التعليمية والإدارية بأهمية خط المساندة في دعم جميع الأطفال وفق إمكانياتهم ومراحلهم العمرية وليس الأطفال الذين يتعرضون للعنف فقط، إلى جانب شرح آلية استخدام الخط للطلبة بالطريقة الصحيحة للاستفادة من هذا المشروع.