مجلس الصحة الخليجي يشيد بجهود السعودية في مواجهة جائحة كورونا

الرياض : البلاد

أشاد مجلس الصحة الخليجي بالجهود والمنجزات الطبية التي حققتها وزارة الصحة بكوادرها الوطنية خلال مواجهة جائحة كورونا، وذلك في بيان نشره المجلس عبر حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعيه .

ومن أهم انجازات وزارة الصحة السعودية حصولها على المركز الثاني عالمياً في مواجهتها لجائحة كورونا وذلك بحسب التصنيف العالمي لوكالة بلومبيرغ.

كما استطاعت الصحة في المملكة الوصول على مايزيد عن نسبة 90% في تحصين الفئة العمرية من 60 سنة فأكثر، والوصول إلى نسبة 95,9% في رقم التحصين المستهدف، ووصول نسبة التعافي من المصابين بفايروس كورونا مانسبته 95,4%.

وقدمت الصحة السعودية 58,812,295 جرعة من لقاح كورونا، و 38,791,981 عدد الفحوصات، وأكثر من 5 مليون مستفيد تمت خدمتهم في عيادات تطمن الخاصة بكورونا.

واشار المجلس في بيانه بأن هذا الإرتفاع الإيجابي في الأرقام يعكس أثر وفعالية النهج الذي تسير عليه وزارة الصحة في المملكة في مواجهة جائحة كورونا، وأختتم البيان بأن المجلس فخور بما تحققة الصحة السعودية.