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دراسة تتعلق بالأشجار المهددة بالانقراض

صحيفة البلادaccess_time8 / رجب / 1443 هـ       9 فبراير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

حائل ـ البلاد

ناقش مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة حائل الدكتور فهد الحسني, مع فريق علمي بحثي تابع للوزارة والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر ‏وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست”، ‏الدراسة الميدانية لبعض الأشجار والشجيرات البرية ‏بالنفود والجبال والسهول المهددة بالانقراض في المملكة. ‏

وتأتي زيارة الفريق أمس للمنطقة, ‏بغرض جمع النباتات البرية ‏التي تشتهر بها والتعرف عليها ‏ودراستها وتقديم التوصيات اللازمة لإعادة ‏تنميتها بهذه المواقع, وكذلك عمل البحوث اللازمة للحفاظ عليها ‏لتكون بمثابة مرجع للباحثين والمهتمين بالدراسات النباتية وتصنيفها, إضافة إلى جمع بعض بذور النباتات ‏البرية وتصوير الأشجار المهددة بخطر الانقراض للعمل على إعادة إكثارها ودراستها في المحميات الطبيعية ‏فضلاً عن أماكن نموها الطبيعية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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