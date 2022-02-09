حملة رقابية لصحة مكة المكرمة على المنشآت الصحية

البلاد- ياسر بن يوسف

نفذت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة حملة تفتيشية لمتابعة إجراءات صرف الأدوية الخاضعة للرقابة لمراجعي القطاع الصحي الخاص واستهدفت الحملة جميع المنشآت الصحية المستهدفة بالحملة ودققت خلالها اللجنة قوائم الوصفات الطبية لفئة الأدوية الخاضعة للرقابة ومدى ملائمتها للحالة الصحية لمستفيديها.

هذا واستطاعت اللجنة حصر كميات الأدوية المصروفة والوصفات الطبية وتدقيق الملفات الطبية للتأكد من الحالة المرضية للمستفيد وحصرت في الوقت نفسه عدد من المخالفات المصاحبة داخل بعض المنشآت والتي يتطلب احالتها للجنة الطبية المعنية بالنظر في المخالفات الصحية واستكمال الإجراءات اللازمة لإصدار العقوبات النظامية .

وتجدر الإشارة أن الحملة تستهدف الحد من صرف الادوية الخاضعة للرقابة والمتمثلة في مجموعة من الادوية النفسية والنوعية التي يتطلب استخدامها تشخيص طبي يقره طبيب مختص وفق حاجة المريض لاستخدام الدواء وتماشياً مع وضعه الصحي.