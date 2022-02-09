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تطوير اختبار لكورونا تظهر نتائجه في 4 دقائق

صحيفة البلادaccess_time8 / رجب / 1443 هـ       9 فبراير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد ـــ وكالات

مكن مجموعة من العلماء الصينيين من تطوير اختبار جديد للكشف عن الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد، مؤكدين أن نتائجه دقيقة كاختبار “البي سي آر” المعتمد عالميا، وتظهر خلال أقل من 4 دقائق.

وأوضح العلماء وفقا لمجلة “نيتشر بايوميديكل إنجنييرنغ” العلمية، أن فريق الباحثين بجامعة فودان الصينية طوّر مستشعرا يستخدم الإلكترونيات الدقيقة لتحليل عينات الحمض النووي التي تجمع بواسطة مسحة.

وأشاروا إلى أن هذا المستشعر المتصل بجهاز محمول، يجعل الحصول على نتيجة في “أقل من أربع دقائق” أمرا ممكنا، حيث إن الجهاز يتمتع بـ”حساسية عالية” ويوفر السرعة وسهولة التشغيل والنقل. وأكد تقرير المجلة العلمية أنه بهدف اختبار هذه التقنية الجديدة، تم أخذ عينات من 33 شخصا مصابا بالفيروس، وأجريت فحوص “بي سي آر” بالتوازي للمقارنة بين الطريقتين، وكانت النتائج متطابقة. وقال باحثو جامعة فودان إنه بمجرد تطوير الأجهزة، ستستخدم في الكثير من الأماكن من بينها المطارات والمستشفيات وحتى في المنزل، كونها طريقة سهلة بدلا من فحوص “بي سي آر” البطيئة والتي تتطلب بنية تحتية ومختبرات لا تملكها الكثير من البلدان النامية.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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