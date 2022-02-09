تدشين ملتقى تمكين الاستثمار في التعليم الأهلي بجدة

جدة : ياسر بن يوسف

دشن المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي اليوم، ملتقى دعم وتمكين الاستثمار في التعليم الأهلي الذي نظمه مكتب التعليم الأهلي بجدة، والمعرض المصاحب له، بحضور المشرف العام على وكالة التعليم العام الأهلي بوزارة التعليم، وبمشاركة مكاتب التعليم الأهلي في عدد من الإدارات التعليمية بالمملكة والمستثمرين والمهتمين بالتعليم الأهلي، بقاعة بلاتسيو جدة.

وعد المسعودي التعليم الأهلي الشريك الإستراتيجي في العملية التعليمية، موضحًا أن الملتقى يهدف إلى تقديم الدعم للتعليم الأهلي ليتجاوز التحديات والصعوبات ويسهم في تحسين نواتج التعلم ومواصلة المنافسة في المحافل الدولية وتمثيل الوطن خير تمثيل لتحقيق الرؤية الوطنية المباركة.

وبدأت جلسات الملتقى بورقة عمل للبروفيسور هاني العمري، تحدث خلالها عن مفهوم وأسس الموازنات المالية في سوق العمل وكيفية تحقيق استثمار متوازن في التعليم الأهلي، فيما اشتملت الجلسة الثانية على ورقة قدمها الدكتور خالد باجمال، استعرض خلالها آمال وتطلعات التعليم الأهلي بمحافظة جدة.

وفي الجلسة الثالثة للملتقى تحدثت سارة نمشان من وكالة التعليم العام الأهلي في ورقتها عن البرامج المقدمة لدعم التعليم الأهلي، فيما اختتمت جلسات الملتقى بعرض تجربتي مدرستين من التعليم الأهلي بجدة، فيما تخلل أعمال الملتقى تكريم المدارس الأهلية التي حققت نتائج متميزة في اختبارات القدرات والتحصيلي، إضافة لتكريم المتحدثين في أوراق الملتقى ورعاته.