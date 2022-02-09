تخريج متدربي “الصناعات البلاستيكية”

الدمام- حمود الزهراني

رعى وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن ابراهيم الخريف ، حفل تخريج متدربي المعهد العالي للصناعات البلاستيكية، الذي يشكَل رافداً مهماً لتزويد القطاع بكفاءات شابة سعودية تلتحق بوظائف نوعية.

وشهد الحفل الذي أقيم في الرياض، بحضور نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة بن عبد العزيز الزامل ومحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد والسفير فوق العادة والمفوّض لليابان في السعودية فوميو إيواي؛ تخريج ٣٠٠ شابٍ من متدربي المعهد من الدفعات ( ٢٥ ، ٢٦ ، ٢٧ ) الذين سيشكلون إضافة مهمة للأيدي العاملة في قطاع الصناعات التحويلية البلاستيكية، وخلال الحفل تم توقيع إتفاقية تعاون في مجال التدريب المهني بين كل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والشركة السعودية للصناعات الأساسية – سابك من ضمن مبادارت نساند التي تهدف لتوطين الصناعة المحلية.