تحذير عاجل من السرقة .. لو لاحظت هذه العلامة في بيتك فاحترس من اللصوص

الجميع يخشى على البيت من السرقة حيث يتعرض الكثيرون إلى سرقة منازلهم من قبل اللصوص.

الذين دائمًا ما يستغلون غياب أصحاب البيوت خاصة في أوقات العطلات المختلفة.

وهناك علامة خطيرة إذا رآها الشخص تعني أن منزله هدفًا للصوص أو تعرض بالفعل إلى السرقة.

ويجب الحذر بشدة وتأمين البيت بشكل جيد للغاية.

ووجهت خبيرة الأمن المنزلي، إليزابيث جونز، تحذيرا عاجلا إلى الجميع من علامة غريبة وخطيرة.

إذا شاهدها الشخص خارج منزله تعني أنه تعرض بالفعل إلى الاقتحام والسرقة أو مستهدف من قبل اللصوص.

ويجب أن يكون الأشخاص على وعي كافي والتزام الحذر أيضًا، بحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية.

تحذير عاجل

وكشفت خبيرة الأمن المنزلي، أن العلامة هي حبوب الفاصوليا، إذ يستعين بها اللصوص لتعليم المنازل.

المستهدف سرقتها أثناء الليل، ومعرفة ما إذا كان أصحاب البيوت متواجدين أم لا.

فإذا تم تنظيف الحبوب في الصباح فذلك يعني أن السكان متواجدين.

وإذا بقت العلامة الغريبة على حالها فيعد المنزل هدفًا مثاليا يستحق السرقة.

تقول «يبدو الأمر سخيفًا، لكن اللصوص يستخدمون حيلة الفاصوليا بالفعل على أبواب المنازل.

فإذا كنت في الداخل، فعليك تنظيفها، ولكن إذا كنت بعيدًا فستبقى الفاصوليا كما هي»، بحسب «إليزابيث».

وحثت خبيرة الأمن المنزلي البريطانية، الجميع على الانتباه إلى العلامات الخفية والخطيرة التي يستخدمها اللصوص.

لسرقة المنازل تؤكد : «أحد الأشياء التي يحاولون تحديدها هو ما إذا كان هناك أي شخص في المنزل.

لأن هذا يجعله هدفًا مرغوبًا فيه بشكل أكبر، ويجب على ملاك المنازل إبلاغ الجيران أو الأقرباء بمراقبة البيوت.

أثناء تواجدهم بعيدين عنها، أو على الأقل تركيب كاميرات مراقبة وجرس إنذار، لإخطار الشرطة بشكل تلقائي حين وجود خطر.