الهلال يخسر بصعوبة أمام تشيلسي ويواجه الأهلي على البرونزية

جدة – هلال سلمان
تصوير- عبدالله الفهيدي
تأهل فريق تشلسي الإنجليزي إلى نهائي بطولة كأس العالم للأندية بعد فوزه على الهلال (1-0) في نصف النهائي، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم في أبوظبي.
بدأت المباراة سريعة من الطرفين، وخطف إيغالو الكرة بعد تمريرة خاطئة وسدد لكن خارج المرمى في أول دقيقة، ورد تشلسي بتسديدة من تياغو سيلفا بجوار القائم (د 8)، ثم سدد زياش فوق العارضة (د 11)، وفشل لوكاكو في اللحاق بعرضية ازبيليكويتا (د 18)، وسدد لوكاكو بين يدي المعيوف(د 26)، ثم سجل لوكاكو بعد خطأ دفاعي مشترك بين البليهي والشهراني (د 32)، وسدد سالم كرة قوية فوق المرمى (د 35)، ولم تسفر الدقائق المتبقية عن جديد لينتهي الشوط الأول بتقدم تشلسي بهدف دون رد.
ومع مطلع الشوط الثاني أجرى تشلسي تغييرا بنزول كانتيه مكان جورجينيو، ومر هافيرتز من الجهة اليمنى وسدد كرة ارتدت من القائم (د 47)، ومن هجمة منسقة مرر بيريرا الكرة لماريغا الذي سدد في جسم الحارس كيبا في أخطر فرص الهلال (د 63) وتحصل الهلال على ركلة حرة صوبها بيريرا في حائط الصد (د 64)، وسدد إيغالو كرة في الدفاع ثم مرر لكنو الذي صوبها بقوة لكن كيبا تصدى لها ببراعة (د 68)، وتسديدة أخرى من بيريرا بجوار القائم (د 70)، ونزل ماونت مكان زياش (د 72)، ومرت كرة جانغ هيون سو بجوار القائم من ركنية (د 74).
أشرك جارديم، البرازيلي ميشايل وكارييو مكان سالم وبيريرا (د 82)، ونزل مالانغ سار مكان الونسو (د 87)، ولم تتغير النتيجة في الدقائق المتبقية، ليتأهل (البلوز) إلى ملاقاة بالميراس البرازيلي في نهائي مونديال الأندية السبت المقبل في تمام الساعة 7.30 مساء، فيما سيلعب الهلال مع الأهلي المصري على المركز الثالث في تمام الساعة 4.00 عصرا.