المملكة وباكستان توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات حماية البيئة

البلاد : واس

وقعت المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية مذكرة تفاهم؛ لتعزيز التعاون المشترك في مختلف مجالات حماية البيئة والمحافظة عليها ومنع تلوثها، بما يلبي احتياجات الأجيال الحاضرة والقادمة وصولاً إلى تنمية مستدامة في كلا البلدين.

وقع المذكرة من جانب حكومة المملكة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، ومن جانب حكومة باكستان معالي وزير التغير المناخي المساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني ملك أمين أسلم، وذلك بمقر الوزارة بالرياض.

وتهدف المذكرة إلى العمل المشترك في مجالات تنمية الغطاء النباتي، ومكافحة التصحر والتشجير، وحماية البيئة، والمحافظة على الموارد الطبيعية، والتنوع الأحيائي في المناطق الساحلية والبحرية والمحميات الطبيعية، ومكافحة التلوث والآثار السلبية للأنشطة البشرية على البيئة والموارد الطبيعية وجودة الهواء، إضافة إلى تطوير أساليب وتقنيات رصد تلوث الهواء ووسائل السيطرة عليه، وإدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة والسامة، والرصد والتقويم البيئي والمعايير والمقاييس البيئية، والتوعية والتثقيف والإعلام البيئي، والالتزام باتخاذ جميع التدابير الضرورية للحد من آثاره السلبية على البيئة والإنسان.

وبموجب المذكرة، سيعمل الطرفان على تبادل الآراء والمعلومات والخبرات والوثائق والدراسات والإصدارات في المجالات البيئة، وتحليل البيانات المتعلقة بحالة البيئة والعناصر المؤثرة فيها، والتنسيق فيما بينهما لتبادل المعلومات المتعلقة بالكوارث

الطبيعية، وكذلك تبادل الزيارات بين المتخصصين؛ لبحث النواحي الفنية المتعلقة بحماية البيئة من التلوث، إضافة إلى التعاون بين المراكز والهيئات المتخصصة في البلدين في مجالات البحوث والدراسات والأنظمة والسياسات والتشريعات البيئية، وإعداد برامج تدريبية مشتركة تهدف إلى تأهيل أخصائيين في مجالات التعاون.