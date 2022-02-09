الباراسيتامول .. يزيد مخاطر الأزمات القلبية

البلاد وكالات

أطلقت دراسة حديثة، تحذيرًا من الأفراط في تناول أقراص «الباراسيتامول» المسكنة، والتي تلقى رواجًا كبيرًا منذ تفشي جائحة كورونا عامة والمتحور الأوسع انتشارا «أوميكرون» خاصة، لما لها من مفعول في خفض درجة الحرارة وتسكين الألم.

وأظهرت الدراسة التي أجريت بجامعة إدنبرة في اسكتلندا، أن تناول «الباراسيتامول» بشكل مستمر يزيد من مخاطر الإصابة بنوبات قلبية، لربع سكان بريطانيا، بحسب «سكاي نيوز».

وأكد متخصصون، أن الاستخدام طويل الأمد لأقراص «الباراسيتامول» بدون وصفة طبية، يهدد مرضى ارتفاع ضغط الدم. ولفتت الدراسة إلى أن تناول مرضى ضغط الدم قرصين من «باراسيتامول» يوميا، يزيد من مخاطر الإصابة بنوبات قلبية أو سكتة دماغية بنسبة 20%، ناصحة الأطباء بإعطاء أقل جرعة ممكنة لأقصر وقت، إذا احتاجها الناس، للسيطرة على الألم. وبحسب دراسة أجريت على 110 مرضى ونشرتها مجلة Circulation، فإن تناول الباراسيتامول يعمل على رفع ضغط الدم لدى الأشخاص الذين لديهم مستويات عالية بالفعل.

وأوضح متخصصون أن الأمر استغرق مجرد أيام معدودة حتى تسجل قراءات ضغط الدم أرقاما مرتفعة.