إعادة افتتاح منفذ الدّرة بعد إغلاقه مؤقتًا لأعمال الصيانة

البلاد : متابعات

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن إعادة افتتاح منفذ الدرة في محافظة حقل بمنطقة تبوك وذلك بعد انتهاء أعمال الصيانة التي استدعت إغلاق المنفذ في يوم الأحد 26 ديسمبر الماضي.

وأوضحت الهيئة أن المنفذ سيبدأ بتقديم خدماته لجميع المسافرين والمستوردين والمصدرين وذلك ابتداءً من اليوم الأربعاء الموافق 9 فبراير 2022م عند الساعة 12:00 ظهرًا, بتوقيت السعودية.

وأضافت الهيئة أن نسبة الإنجاز في أعمال الصيانة التي شهدها المنفذ خلال مرحلة الإغلاق أتمت 100% وذلك قبل الموعد المحدد لإعادة افتتاحه، حيث جرى تهيئة المنفذ لاستقبال المسافرين بتعاون وتنسيق متواصل من جميع الجهات العاملة فيه.

يُشار إلى أن الهيئة مع بدء إغلاق منفذ الدّرة دعت المسافرين القاصدين للمنفذ من الجانبين السعودي والأردني إلى التوجه لمنفذ “حالة عمّار” بمنطقة تبوك أو منفذ الحديثة بمنطقة الجوف، حيث يُقدم المنفذان خدماتهما لجميع القادمين والمغادرين من وإلى المملكة أو الراغبين بالاستيراد أو التصدير أو العبور.