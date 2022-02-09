إزالة تعديات في مكة المكرمة وجدة

البلاد ـ ياسر بن يوسف

أزالت أمانة محافظة جدة مواقع سكراب وتدوير نفايات مخالفة على مساحة 30 ألف متر مربع، تمارس نشاطها عشوائيًا في منطقة أم حبلين بنطاق بلدية بريمان، وذلك خلال الجولات الميدانية المكثفة لمنع المخالفات ومعالجة الظواهر السلبية والعمل على تحسين المشهد الحضري داخل الأحياء السكنية وفي المناطق الطرفية. وأوضحت الأمانة، أن الفرق الميدانية أزالت ثلاثة مواقع عبارة عن ورش مخالفة تمارس نشاط جمع النفايات والسكراب وتدويرها عشوائيًا بطرق غير نظامية، والتي تتسبب في تأثيرات سلبية صحيًا وبيئيًا على السكان والمكان.

وتؤكد أمانة جدة استمرار جهودها في رصد ومعالجة الظواهر السلبية، وتعقب المخالفات البلدية والأنشطة التي تمارس أعمال غير مرخصة داخل الأحياء السكنية وفي المناطق الطرفية، مثمنةً تعاون السكان ومساهمتهم في تحسين الخدمات من خلال الإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيق “بلدي” أو بالاتصال برقم البلاغات الموحد “940”. كما أزالت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في وكالة البلديات والإدارة العامة للنظافة ومشاركة الجهات الأمنية، تعديات جزئية غير نظامية جرى إزالتها إزالة كلّية.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية بالوكالة رصدت خلال الجولات الرقابية بالعزيزية، تعديات جزئية في جبل ثور غير نظامية، تمثلت في المباسط العشوائية ومبانٍ حجرية إضافة إلى خزان أرضي، مشيرةً إلى إزالتها إزالة كلية، ومصادرة وإتلاف طنان من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك، وتطبيق الأنظمة واللوائح بحق المخالفين.