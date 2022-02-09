الأخيره

إحباط تهريب (1,056,162) قرص إمفيتامين مخدر

صحيفة البلادaccess_time8 / رجب / 1443 هـ       9 فبراير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود العقيد مسفر القريني، بأن المتابعة الأمنية لنشاطات ومحاولات تهريب المخدرات الى المملكة ، أسفرت عن تمكن الدوريات البحرية في قطاع الوجه بمنطقة تبوك من إحباط محاولة تهريب (1,056,162) قرص إمفيتامين مخدر ، وضبطها مخبأة في براميل بلاستيكية، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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