إحباط تهريب (1,056,162) قرص إمفيتامين مخدر

الرياض : البلاد

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود العقيد مسفر القريني، بأن المتابعة الأمنية لنشاطات ومحاولات تهريب المخدرات الى المملكة ، أسفرت عن تمكن الدوريات البحرية في قطاع الوجه بمنطقة تبوك من إحباط محاولة تهريب (1,056,162) قرص إمفيتامين مخدر ، وضبطها مخبأة في براميل بلاستيكية، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.