أكدت تراجع الحالات الحرجة.. الصحة: التنشيطية توفر حماية لكبار السن بنسبة 90 %

الرياض ـ البلاد

أكدت وزارة الصحة أن تلقي الجرعة التنشيطية يوفر حماية تزيد على 90 % ضد أعراض فيروس كورونا لدى كبار السن، بحسب ما توصلت إليه دراسة حديثة. وشددت الوزارة على ضرورة توفير الحماية لكبار السن، عبر الاهتمام بصحتهم، وتشجيعهم على تلقي الجرعة التنشيطية لوقايتهم من الإصابة بكوفيد 19.

جدير بالذكر أن “الصحة” بدأت حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في 17 ديسمبر 2020، وشرعت في إعطاء الجرعة التنشيطية لمن أعمارهم 18 عامًا فما فوق في 20 أكتوبر 202

كما أعلنت وزارة الصحة، أمس ، عن تراجع في أعداد الحالات الحرجة بالمستشفيات بسبب فيروس كورونا، وذلك لأول مرة منذ عدة أيام، حيث تم تسجيل 1069 حالة، فيما تم أمس الاثنين تسجيل 1090 حالة، وذلك بتراجع قدره 21 حالة فقط، في الوقت الذى تم فيه إعطاء اكثر من 58.8 مليون جرعة لقاح كوورنا. وأوضحت وزارة الصحة أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ حتى الآن (58812259) جرعة، عبر أكثر من 587 مركزا بجميع المناطق والمحافظات.

وسجلت وزارة الصحة أمس (3330) إصابة جديدة بفيروس كورونا و(3464) حالة تعافي, و(1069) حالة حرجة، وحالتي وفاة.

وبينت الصحة أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (715974), وعدد حالات التعافي (674244)، والحالات النشطة (32771), فيما وصل إجمالي عدد الوفيات إلى (8959) “رحمهم الله”.

ودعت الوزارة الجميع إلى التواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).، لافتة في الوقت نفسه إلى أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ حتى الآن (58812259) جرعة. إلى ذلك كشفت وزارة الصحة عن المخاطر الصحية المترتبة على قلة النوم لفترات طويلة، ومنها زيادة ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم، وذلك ضمن مبادرة “نومك يومك”.

وأوضحت الوزارة أن مخاطر قلة النوم على صحة الجسم تضم أيضاً، ارتفاع بعض المواد الكيميائية التي تحدث مشاكل متعددة بالقلب، وكذلك تزايد فرص الإصابة بالسمنة كونها تقلل من إفراز هرمون “الليبتن” المسؤول عن الشعور بالشبع.

ونصحت بتجنب الكافيين قبل النوم بساعات، والالتزام بمواعيد النوم والاستيقاظ، وتجنب الوجبات الثقيلة في وقت متأخر من الليل، واستخدام الستائر السميكة أو العاتمة أو قناع العين لتجنب الاستيقاظ بسبب الضوء. كما نصحت باستخدام سدادات الأذن لمنع الضوضاء، وأخذ حمام دافئ قبل النوم بساعة، وقراءة كتاب، وأخيراً تجنب مشاهدة التلفاز أو استخدام الأجهزة المحمولة في غرفة النوم.