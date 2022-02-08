94 % نسبة التعافي من كورونا في السعودية

الرياض ـ البلاد

سجلّت وزارة الصحة أمس (3747) إصابة جديدة بفيروس كورونا, و(4083) حالة شفاء, و(1090) حالة حرجة, و(3)حالات وفاة.

وبينت الصحة أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (712644), وحالات التعافي (670780)، والحالات النشطة (32907), فيما وصل إجمالي عدد الوفيات إلى (8957) “يرحمهم الله”.

ودعت الوزارة الجميع إلى التواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

كما كشف مركز الإحصاء الخليجي، عن عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون، والتي تجاوزت 105 ملايين جرعة، وأن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية بلغت 94%، فيما أعلنت وزارة الصحة أنَّه تمَّ إعطاء أكثر من 58.3 مليون جرعة عبر أكثر من 587 مركزًا بجميع المناطق.

أوضح مركز الإحصاء عبر «تويتر»، أنه وفقًا لإحصائيات فيروس كورونا الإجمالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حتى أمس الأحد، فإن إجمالي الإصابات المؤكدة بلغ (3264264) إصابة، وإجمالي حالات التعافي بلغ (2990934) حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ (19963) حالة.

أشار مركز الإحصاء، إلى أنَّ إجمالي اللقاحات المعطاة بدول مجلس التعاون بلغ (105451774)، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 94%، وفي دول الخليج مجمعة 91.6 %.