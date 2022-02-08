5 نصائح للمتعافين من الفيروس

البلاد ـ ـوكالات

قدم تقرير حديث، 5 نصائح بسيطة للمُتعافين من فيروس “كورونا” من أجل استعادة قوة أجسامهم سريعاً في ظل الحاجة إلى عدة أسابيع للوصول إلى ذلك. وأوضح التقرير وفقاً لموقع “Boldsky”، أنه يجب على المتعافي من “كورونا” البدء بتناول الطعام تدريجياً من خلال تناول الأطعمة الخفيفة والدافئة مع الدهون الجيدة حتى يمكن أن يستعيد الجهاز الهضمي كامل جاهزيته.

ولفت إلى أهمية ممارسة التمرينات الرياضية في الروتين اليومي من أجل سرعة شفاء الجسم، بالإضافة إلى تناول فيتامين C باعتدال كونه يلعب دوراً حيوياً في طريق التعافي من “كورونا”.

ونوه إلى ضرورة الحصول على قسط مناسب من الراحة مع ممارسة تمارين التنفس والتأمل، إلى جانب تجنب التدخين من أجل تجنب الإصابة بالعدوى من جديد. إلى ذلك رصدت منظمة الصحة العالمية 4 سلالات فرعية من المتحور لفيروس كورونا «أوميكرون»، مؤكدة أنه من السابق لأوانه إعلان النصر على الجائحة.

وقالت الصحة العالمية إنها تراقب السلالات BA.1 و BA.2 و BA.3 وكلها تقع تحت مظلة المتحور «أوميكرون»، مبينة أنها تتابع 4 سلالات فرعية لـ«أوميكرون»، بما في ذلك المتحور BA.2، الذي رصد في نحو 50 دولة في العالم، بحسب ما أورد موقع «ديزيرت» الإخباري الأمريكي. وتابعت: تعرف هذه السلالة بسرعة تفشيها، بدرجة أكبر من تلك التي يعرف بها «أوميكرون»، لكن ما من دليل حتى الآن أنه يحدث إصابات خطيرة. ومن جهتها، قالت المديرة الفنية لمنظمة الصحة العالمية، ماريا فان كيركوف، ردًا على سؤال بشأن موعد نهاية جائحة كورونا: «ما زلنا لا نعرف كل شيء عن الفيروس، وما زلنا لا نعرف كل شيء عن المتغيرات والمسار المستقبلي لذلك».