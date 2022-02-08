كأس السعودية يشهد مشاركة أشهر الفرسان والجياد على مستوى العالم

الرياض- هاني البشر
يشهد كأس السعودية في نسخته الثالثة، التي سوف تنطلق على مدى يومي الخامس والعشرين، والسادس والعشرين من فبراير مشاركة أشهر جياد العالم، وأبرز الفرسان في العالم، بعد أن أصبح هذا الكأس علامة رياضية عالمية، تجتذب مشاركة الفرسان والجياد.
ويتطلع إليها المهتمون برياضة سباقات الخيل في المملكة ودول العالم، وسط ترقب محلي ومتابعة رياضية عالمية. وتمثل قصص بعض الجياد المشاركة وحكايات الفرسان وبطولاتهم في السباق، نموذجاً يؤكد المتابعة الكبيرة من جانب المهتمين برياضة سباقات الخيل في العالم، الذين سيشاركون بجياد لها تاريخ كبير من البطولات، وشاركت في وقت سابق، في بطولات في أهم مضامير الخيل العالمية، وحققت الفوز، وتركت أثراً عظيماً على هذه الرياضة، فيما تشارك دول لأول مرة في النسخة الثالثة من السباق، عبر فرسان لهم بطولاتهم الكبيرة في هذا المضمار، بما يؤكد المكانة العالمية لهذا الكأس على خارطة السباقات العالمية.
مارش لورين تحتفي بتاريخها في المملكة..
يقول المدرب الياباني يوشيتو ياهاغي، إن كأس السعودية شكل أولوية بالنسبة إليه، عندما فازت الفرس مارش لورين بالفئة الأولى من كأس المربين Breeders’ Cup Distaff في ديل مار بشهر نوفمبر الماضي، وعلى الرغم من احتمال تقاعد الفرس البالغة من العمر ستة أعوام بعد نجاحها في كاليفورنيا، كان هناك رغبة بالمشاركة لمرة أخرى في السباقات، حيث سيكون كأس السعودية البالغة قيمة جوائزه 20 مليون دولار والمقرر أن يقام على مدى يومي 25، و 26 فبراير بميدان الملك عبد العزيز للفروسية بالرياض بمثابة خاتمة عظيمة للفرس، تحتفي فيها بتقاعدها، وبطولتها المتواصلة على مدى سنين مستمرة.
وعادت الفرس اليابانية إلى تدريباتها الكاملة قبل مشاركتها في كأس السعودية، حيث ستنضم إلى بعض من أفضل خيول السباقات الرملية في العالم، التي ستتنافس في السباق البالغ مسافته 1800 متر.
وتشمل قائمة الخيول المنافسة كلاً من بطل النسخة الماضية من كأس السعودية الجواد “مشرف”، والجواد T O Keynes الفائز بكأس الأبطال في اليابان، والجواد “ماندالون” الأمريكي ، وغيرها من الخيول المشاركة من الولايات المتحدة وأوروبا وأمريكا الجنوبية وآسيا.
وفي تعليقه على قرار المشاركة في كأس السعودية، قال ياهاغي: “بعد انتهاء كأس المربين Breeders’ Cup Distaff، فكرت فوراً بأن كأس السعودية يجب أن يكون السباق القادم للفرس مارش لورين في حال كانت ستشارك في سباق آخر. لقد كان هناك احتمال لتقاعد الفرس بعد مشاركتها في كأس المربين”. وأضاف: “لقد كانت الفرس بحاجة إلى الاستراحة بعد التعب في مزرعة شيغاراكي الشمالية. وقد عادت الفرس إلى الاسطبل في مركز ريتو للتدريب في 27 يناير”. وكان المدرب الياباني الفائز لثلاث مرات بكأس الأبطال، قد تفاجأ بفوز الفرس مارش لورين في الولايات المتحدة، ويأمل أن تستطيع الفرس التنافس بنفس المستوى في الرياض وتحقيق وداع مماثل للفرس Loves Only You الذي أعقب فوزها بسباق ديل مار بالفوز في ظهوره الأخير بكأس هونج كونج.
وقال في هذا الصدد: “بالنسبة إلى سباق “فيلي آند ماري تيرف”، أعتقد أن الفرس Loves Only You كانت قادرة على الفوز بالسباق. وقد غمرتني مشاعر رائعة عندما أصبحت أول مدرب ياباني يفوز بسباق في كأس المربين. لقد كانت مفاجأة بالنسبة لي عندما شاهدت الفرس مارش لورين تفوز بسباق Distaff”. وختم قائلاً: “أرجو أن تتمكن الفرس من المنافسة في السباق لأنها ستصبح أماً قريباً. أدرك أن المنافسة شديدة، وآمل أن تؤدي الفرس بشكل جيد مثل أدائها في كأس المربين”.
حصان يوناني يشارك للمرة الأولى..
من جهة ثانية، يأمل المدرب اليوناني كريستوس ستافرو بتحقيق نجاح تاريخي مع أول حصان له يشارك في سباقات دولية، ألا وهو Run To The Hills، وذلك في سباق الهانديكاب السعودي الدولي برعاية مصرف الراجحي الذي تبلغ قيمة جوائزه 500 ألف دولار، وذلك في ميدان الملك عبد العزيز للفروسية في الرياض يوم الجمعة 25 فبراير.
وسيكون Run To The Hills أول حصان يوناني يشارك في سباق كأس السعودية، ويمثل واحداً من 10 دول مشاركة من أوروبا وأمريكا الجنوبية ودول مجلس التعاون الخليجي التي تتطلع إلى المنافسة في السباق العشبي الذي تبلغ مسافته 2100 متر، كما أن ستافرو امتطى 1500 جواد فائز كفارس قبل أن يحصل على رخصة التدريب في العام 2001، حيث أشرف في الموسم الماضي على 32 جواداً فائزاً في اليونان.
ويصنف المدرب اليوناني البالغ من العمر 47 عاماً، أفضل نجاحاته حتى الآن عندما فاز بسباق الديربي اليوناني (Greek Derby) كفارس في عامي 1995 و2000، وكمدرب ومالك ومربٍّ لجواد Big Heart الذي فاز بالسباق في العام 2012، مشيراً إلى أن النجاح في السباق السعودي سيكون معادلاً لنجاحه في تلك السباقات.
وكانRun To The Hills قد فاز بـ17 مرة من أصل 27 سباقاً لصالح ستافرو، بما في ذلك الفوز بمرتين في كأس Listed Alexander The Great Cup الذي يعد من أكثر السباقات اليونانية قيمة من ناحية الجوائز، كما أن الحصان البالغ من العمر تسعة أعوام، الذي فاز بميدان Thirsk في عام 2016 عندما كان يتدرب في المملكة المتحدة على يد جورج بيكهام، جرى في سباقه التجهيزي النهائي، حيث احتل المركز الثاني في مضمار ماركوبولو للسباقات خارج أثينا.