تدشين مركز لقاحات الأطفال بملكية الجبيل

الدمام – حمود الزهراني

دشنت الهيئة الملكية بالجبيل مساء أمس مركز لقاحات كورونا للأطفال وذلك بمركز طب الأسرة بالحجاز بهدف التسهيل على المواطنين والمقيمين الراغبين في تحصين أطفالهم ضد فيروس كورونا بمدينة الجبيل الصناعية.

الدكتورة سحر سالم باريان مدير إدارة الشؤون الطبية ببرنامج الخدمات الصحية قالت: أن المركز يستقبل الفئة العمرية من (5- 11) سنة بالعمر الميلادي وأن الطاقة الاستيعابية للمركز تبلغ 400 طفل يومياً وأن نوع اللقاح المتوفر هو ” فايزر” وخصص لمركز ساعات عمل محددة تبدأ من 12 ظهراً حتى 4 مساءً لمدة 5 أيام عمل ماعدا أيام نهاية الاسبوع ،

لافتة إلى أن المركز يضم 6 غرف لتطعيم الاطفال وقاعات انتظار وعيادة طبية موزعه بشكل يتناسب مع الفئة العمرية بالإضافة إلى تجهيز المركز برسومات كرتونية، وصور جمالية لخلق بيئة جاذبة للأطفال بالإضافة إلى برامج مصاحبة وهي: وقت الرسم، وقت الاعمال الفنية ،ركن عالم الدمى، ركن وقت الجمال، ركن للرسم على الوجه، ركن للمرح وجميع هذه الاركان والبرامج تهدف إلى كسر حاجز الرهبة لدى الطفل ويشرف على تفعيلها متطوعات من فريق التطوع الصحي. ونوهت على أهمية الاستفادة من خدمات المركز وحث أولياء أمور الاطفال على تحصين أطفالهم ضد فيروس كورونا.