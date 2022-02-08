تدشين برنامج العلا للابتعاث في مرحلته الثالثة

المدينة المنورة : البلاد

دشنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا مؤخراً، المرحلة الثالثة من برنامج العلا للابتعاث، وذلك في حفل أقيم بفرع جامعة طيبة بمحافظة العلا.

وكان البرنامج قد أعلن في وقت سابق عن عدد الطلبة المقبولين فيه وبلغ نحو 300 شاب وفتاة، في درجات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير، لابتعاثهم في التخصصات التي تلبي رؤية وأهداف الهيئة في تطوير المحافظة، كالسياحة والضيافة والزراعة والتاريخ وعلم الآثار والفنون والمتاحف وعلوم البيئة والتصميم والتخطيط الحضري وإدارة المرافق والخدمات وإدارة التواصل، في عدد من الجامعات المرموقة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا وهولندا وسويسرا وألمانيا وإيطاليا.

ويخضع الطلاب والطالبات -الذين تم قبولهم بداية من 6 فبراير- إلى برنامج إعدادي مدته من 6 إلى 8 أشهر في معهد العلا للغات، يتضمن برنامجاً مكثفاً لتعلم اللغة، إضافة إلى ورش عمل تهدف إلى تطوير المهارات اللازمة التي تساعدهم للتأقلم في بلد الابتعاث، كما ستتاح لهم فرصة التواصل مع الطلاب الذين عادوا من الابتعاث للاستفادة من تجاربهم.

ويرتكز برنامج العلا للابتعاث على تطوير القدرات وصنع القادة، وذلك قبل السفر لبلد الابتعاث، وخلال الدراسة الأكاديمية، وصولا للتدريب والحصول على الشهادات المهنية بعد إتمام الدراسة، كما أن اختيار دول الابتعاث تم بناء على أفضل الكليات عالميا في التخصصات المستهدفة.

وقال رئيس قطاع التنمية الاقتصادية والمجتمعية في الهيئة الملكية لمحافظة العلا محمد الشمري: إن الهيئة تحرص على إشراك أبناء وبنات الوطن في العلا كونهم جزءاً مهماً من عملية التطوير، لذا نحرص من خلال برنامج العلا للابتعاث على تمكين المبتعثين والمبتعثات عبر إكسابهم المهارات والشهادات العلمية من أفضل الجامعات العالمية التي تضمن لهم فرصة المنافسة في سوق العمل، ودائما تحرص الهيئة على الاستثمار في رأس المال البشري لتحقيق النمو المستدام الذي من شأنه أن يحفز الابتكار في الأعمال، إضافة إلى خلق تجارب مختلفة لأهالي المحافظة ليكونوا شركاء فاعلين في تشكيل مستقبل العلا.

يذكر أن برنامج العلا للابتعاث يعد جزءاً مهماً من إستراتيجية الهيئة الملكية لمحافظة العلا للاستثمار في تعزيز القدرات وإثراء المعرفة لأبناء وبنات الوطن في العلا، وكان البرنامج قد أعلن تسجيل 168 طالبًا وطالبة في المرحلة الأولى عام 2018، وفي عام 2019 أعلن البرنامج تسجيل 292 في المرحلة الثانية، ليصل إجمالي عدد الطلاب المشاركين في مراحل البرنامج الثلاث إلى 791 مشاركاً.