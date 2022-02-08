النقاد والجماهير يشيدون بأداء سلافة معمار في “عالحد”

ما أن أطلقت منصة شاهد مسلسل “عالحد” الذي تدور أحداثه في لبنان حتى تصدر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي. من خلال حكايته غير المألوفة عن صيدلانية تتحول إلى قاتلة متسلسلة لفت ” عالحد ” أنظار الجمهور المصري والعربي. واحتل المركز الأول للتريند في المسلسلات الأكثر مشاهدة عربيا وعالميا على منصة شاهد. ونجاح كل عمل فني له العديد من العوامل الرئيسية، أهمها في هذا المسلسل هو أداء بطلة المسلسل سلافة معمار التي نجحت بـتقديم شخصية مركبة وصعبة، تعاطف معها الجمهور بالرغم من جرائم القتل التي ارتكبتها، وبذلك تكون سلافة قد نجحت مرة أخرى بتقديم دور تحترم فيه مكانتها الإبداعية في نفوس متابعيها وفي تحفيز الطاقة التمثيلية لكل من رافقها أمام كاميرا العمل. عالحد مسلسل يناقش قضايا شائكة وحساسة في عالمنا العربي ومنها التحرش والإغتصاب والعنف وتفشي المخدرات. مسلسل “عالحد” من تأليف لبنى حداد ولانا الجندي، وإخراج ليال راجحة، وبطولة سلافة معمار، صباح الجزائري، علي منيمنة، نتالي فريحة، مروى خليل، ورودريك سليمان وغيرهم من الفنانين، ويذكر أن النجمة الذهبية سلافة معمار حققت نجاحاً كبيراً في الموسم الرمضاني الماضي، من خلال مسلسل “حارة القبة” الذي لعبت فيه دور زهرة أم العز، وتستعد حالياً للموسم الرمضاني القادم بمسلسل جديد.