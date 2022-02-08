الحكم المكسيكي سيزار راموس يقود مباراة الهلال وتشيلسي

عينت اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية 2022 بدولة الإمارات، الحكم المكسيكي سيزار راموس لإدارة مباراة الهلال وتشيلسي في نصف نهائي المسابقة.

يصطدم الهلال وتشيلسي أمسية غدٍ الأربعاء على أرضية ملعب”محمد بن زايد” بمدينة أبوظبي الإماراتية من أجل حجز مقعد في نهائي كأس العالم للأندية.

وسيقود الحكم سيزار راموس مباراة الهلال وتشيلسي بعد أن أدار المباراة الافتتاحية للزعيم قبل يومين والتي فاز خلالها أمام الجزيرة الإماراتي بنتجية 6-1.

يعتد الحكم المكسيكي سيزار راموس أحد أبرز حكام كرة القدم العالمية، وقد أدار نهائي كأس العالم للأندية عام 2017 بين ريال مدريد وغريميو البرازيلي.

كما شارك راموس في إدارة لقاءات كأس العالم في روسيا 2018 ومباريات الكأس الذهبية لدول أمريكا الشمالية، وهو حكم دولي معتمد منذ عام 2014.