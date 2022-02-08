الرياض : البلاد

وقعت الهيئة العامة للنقل والاتحاد العالمي للمواصلات العامة (UITP) اتفاقية برنامج بناء القدرات في مجال المواصلات العامة لمنسوبي الهيئة بالتعاون مع الاتحاد، وذلك على هامش فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر ومعرض النقل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MTCE2022 المقام في دبي خلال المدة من 6 إلى 8 فبراير 2022م.

ومثّل الهيئة في توقيع الاتفاقية المدير العام لرأس المال البشري أسامة النويصر، ومن جانب الاتحاد الأمين العام لمنظمة الاتحاد العالمي للمواصلات العامة (UITP) محمد مزغني.

وتأتي هذه الاتفاقية الثنائية الموقعة بين الهيئة العامة للنقل والاتحاد العالمي للمواصلات العامة ضمن سلسلة اتفاقيات تعاون معرفي وتدريبي بين الطرفين بهدف تمكين المشاركين من توسيع معارفهم وفهمهم لقضايا التنقل العالمية والاستفادة من نظرة شاملة على أنظمة النقل العام في جميع أنحاء العالم وتحليل ومناقشة أحدث الاتجاهات والتطورات في هذا القطاع مع خبراء النقل العام من ذوي الخبرة والمهنيين من مختلف أنحاء العالم، والوصول إلى معرفة عميقة للتحديات الرئيسة التي تواجه قطاع النقل العام وتطبيق التعلم أثناء ورش العمل باستخدام سيناريوهات من حالات العمل، وتطوير شبكة مهنية من الخبراء العالميين الرئيسيين وتقديم برنامج متين يتضمن ورش عمل مخصصة وجلسات يقودها خبراء من ذوي الاختصاص وينظمها القياديون المعروفون والمحاضرون الرئيسيون في الاتحاد العالمي للمواصلات العامة، وتوفير المزيد من التدريبات التقنية لتعزيز الخبرة العامة ومستوى القدرات لذوي الاختصاص في الهيئة العامة للنقل.

كما تضمنت الاتفاقية منح الاتحاد العالمي للمواصلات العامة المرشحين من قبل الهيئة العامة للنقل درجة الدبلومات لقادة المواصلات العامة في تخصصات السياسة والتخطيط والتنظيم والتمويل، وإدارة خدمة العملاء في النقل، وكذلك دبلومات في مجال التنقل الجديد وتشمل: تخصصات تدريبية حول التنقل كخدمة (MaaS)، والخدمات عند الطلب، والذكاء الاصطناعي في المواصلات العامة والتنقل الآلي، والأمن الإلكتروني وإدارة الازدحام، كما تتضمن الاتفاقية تدريب 200 مختص في مجالات النقل المتعددة (كمرحلة أولى) من منسوبي الهيئة، وعقد ورش عمل معرفية لتبادل الخبرات ونقل المعرفة.