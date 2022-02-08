إيقاف 15 مخالفًا لنظام البيئة

البلاد : متابعات

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي 15 مخالفًا لنظام البيئة، 13 مواطنًا ومقيماً من الجنسية السورية ومواطنا خليجيا، لإشعالهم النار في غير الأماكن المخصصة لها في عدد من مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي أنه طُبقت الإجراءات النظامية بحقهم، مبينًا أن عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها غرامة تصل إلى (3000) ريال.

وحث الرائد المالكي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و (996) في جميع مناطق المملكة.