إغلاق مستودع عشوائي لتخزين الهيل والدخن

جدة – ياسر بن يوسف – مكة المكرمة ـ أحمد الأحمدي

ضبطت أمانة محافظة جدة مستودعا مخالفا في منطقة سكنية بحي الصفا استغلته عمالة غير نظامية لتعبئة وتخزين أطنان مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية من الدخن والهيل، وسط بيئة تفتقر لجميع الاشتراطات البلدية والصحية، فضلا عن ممارسة الغش التجاري في المنتجات.

وبينت الأمانة أن الجولة الميدانية للفرق الرقابية أسفرت عن رصد مستودع يعمل بلا تراخيص نظامية في حي الصفا، وضبطت بداخله 15 طنا و 100 كيلو من الدخن والهيل مجهولي المصدر وأخرى تحمل تواريخ صلاحية منتهية، وذلك بمشاركة فرع وزارة التجارة والهيئة العامة للغذاء والدواء واللتان استكمالتا عملية حصر الكميات المرصودة واتخذتا الاجراءات النظامية حيالها.

وأضافت الأمانة أن المستودع المخالف كانت تديره عمالة مخالفة لاذت بالفرار من الموقع لحظة وصول الفرق الرقابية، كما رصدت جملة من المخالفات الصحية والتي تمثلت في سوء الحفظ والتخزين، وانتشار القوارض، والتخزين بطريقة عشوائية، واستخدام أكياس تعبئة لشركات أخرى، بالإضافة لخلط المنتج القديم مع الجديد، فضلا عن مخالفة المبنى وأنظمة السلامة في الموقع.

وأشارت أمانة جدة إلى أنها أغلقت المستودع وأعدت مذكرة استدعاء لمالك الموقع، وجرى عمل المحاضر اللازمة، مؤكدة مواصلة جهودها لرصد الظواهر السلبية وتتبع الأنشطة والممارسات العشوائية داخل الأحياء السكنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، مثمنة دور السكان ووعيهم في دعم الجهود البلدية بالتبليغ عن أي مخالفات عبر تطبيق بلدي أو بالاتصال بمركز البلاغات 940 .

كما أغلقت أمانة العاصمة المقدسة مُستودعاً مُخالفاً لتخزين المواد الغذائية، و3 عربات طعام مخالفة، خلال الجولات الرقابية على المنشآت الغذائية في نطاق البلديات الفرعية، للتأكد من استيفاء للاشتراطات البلدية للمحافظة على الصحة العامة وحماية المستهلكين.

وصادرت الأمانة، طناً من الخضروات والفواكه غير الصالحة للاستهلاك، إضافة إلى 10 كجم من الأسماك مجهولة المصدر، وذلك بعد حملة نظَّمتها بلدية المسفلة الفرعية بمشاركة الإدارة العامة للنظافة والضبط الإداري، استهدفت خلالها سوق الخالدية العشوائي وحي الكدوة للحفاظ على الصحة العامة.

وقامت الفِرق الرقابية، بتكثيف جولاتها على المنشآت الغذائية في نطاق بلدية العتيبية، رصدت خلالها العديد من المخالفات؛ أبرزها وجود مواد غذائية منتهية الصلاحية ومخالفة شروط التعبئة والنقل والتخزين وتدن في مستوى النظافة العامة للمنشآت، إضافة إلى مخالفات التجهيزات داخل المنشأة وتداول المواد الغذائية بطرق غير صحية، حيث جرى مصادرة 219 كجم مواد غذائية فاسدة وتطبيق لائحة الجزاءات والمخالفات وإغلاق المنشآت التي تستوجب الإغلاق.