أمير الرياض يرعى شراكات “إنماء وتمكين”

الرياض – البلاد

رعى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، في قصر الحكم أمس توقيع عدد من اتفاقيات الشراكة والتعاون بين اللجنة النسائية للتنمية المجتمعية بمجلس المنطقة وعدد من الشركاء ضمن برنامج الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز للإنماء الاجتماعي “إنماء وتمكين”، الذي يهدف إلى ابتكار مبادرات ومشاريع ذات مردود اجتماعي واقتصادي وأثر تنموي مستدام يتم تنفيذها بطريقة تكاملية متوازنة لدعم الأسر المستحقة وتحقيق النمو الاجتماعي في محافظات المنطقة.

وقال سموه ” إن الإنسان في هذه البلاد محل اهتمام القيادة -حفظها الله- فاهتمامهم بالإنسان من أهم الأمور التي يقفون عليها، ونحن نعيش في وطن -ولله الحمد- يتميز بالتكافل الاجتماعي بجميع عناصره ومكوناته كيف لا وخادم الحرمين الشريفين الرجل الاجتماعي في كل الأعمال فهو ينظر – رعاه الله – دائمًا إلى خدمة المجتمع في أي مجال ويسانده في ذلك سمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله –” .

وتضمنت الاتفاقيات توقيع اتفاقية شراكة بين اللجنة النسائية للتنمية المجتمعية بمجلس المنطقة، ولجنة شؤون الأسرة، وذلك لتحسين البيئة السكنية للأسر المستحقة، وتجهيز وتأثيث مساكن أسر الضمان الاجتماعي. وأوضح عضو اللجنة النسائية للتنمية المجتمعية ولجنة شؤون الأسرة بمجلس المنطقة الدكتورة وفاء التويجري أن الاتفاقيات تأتي ضمن برنامج الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز للإنماء الاجتماعي الذي يرتبط بأهداف رؤية المملكة 2030 من خلال بناء حياة عامرة وصحية لمجتمع حيوي، ومعرفة نتائج الأثر وعائد الاستثمار الاجتماعي والاقتصادي.