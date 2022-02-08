ألف طالب وطالبة يشاركون في فعاليات “باص الأفكار”

مكة المكرمة ـ البلاد

أطلقت جامعة أُمِّ القُرى بالشراكة مع الهيئة العامة للمنشآت الكبيرة والمتوسطة “منشآت” أمس فعالية “باص الأفكار” التي تستهدف المبتكرين والرِياديين من خلال ورش العمل والجلسات الاستشارية التي شارك بها نحو ألف طالب وطالبة، بقاعة الملك سعود بالعابدية.

واطلع وكيل الجامعة للابتكار وريادة الأعمال الدكتور علي الشّاعري، على “باص الأفكار” وتعرف على ورش العمل وحلقات النقاش؛ مؤكداً أن هذه الفعاليات تتواكب مع توجيهات رؤية المملكة 2030 لصناعة جيل ريادي يسهم في خدمة المجتمع، مؤكداً أن الجامعة تحرص على أهمية الشراكة مع الجهات الخارجية ذات العلاقة بمشاريع الابتكار وريادة الأعمال.

وبين أنَّ الجامعة لديها بيئة حاضنة لتصدير المشاريع الريادية، موضحًا أن عدد الشركات الناشئة التي احتضنتها بلغت 14 شركة؛ بينما تم تقديم أكثر من 35 مشروعًا رياديًّا؛ تجاوز عدد المستفيدين منها 1250 مستفيداً. وأوضح عميد معهد الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة الدكتور رامي الفتني، أنَّ الهدف من هذه الفعاليات يتمثل في نشر وتفعيل ثقافة ريادة الأعمال، ورفع مستوى الوعي الريادي لدى الطلبة، وكفاءة الأفكار المقبلة لدخول سوق العمل من خلال نقل الخبرات واستشارة المتخصصين.