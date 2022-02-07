وفاة مشجع مصري بعد خسارة كأس إفريقيا

توفي مشجع مصري أمس الأحد 6 فبراير، متأثرًا بخسارة منتخب بلاده المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون، أمام السنغال بركلات الترجيح بنتيجة 4-2.

وحسم المنتخب السنغالي لقب كأس إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على مصر في المباراة التي أقيمت بملعب “بول بيا” بالعاصمة الكاميرونية ياوندي.

وانتهى الوقتان، الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي 0-0 لتذهب المباراة إلى ركلات الترجيح التي عرفت إهدار مصر لركلتي جزاء، وتسجيل السنغال أربع ركلات.

بحسب وسائل إعلام، فإن المشجع خالد بيومي- من سكان بورسعيد- كان يعاني من مشكلات في القلب، وتأثر عقب الهزيمة في المقهي ومات فورًا بأزمة قلبية.