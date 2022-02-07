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وزير الخارجية يستعرض التطورات الإقليمية والدولية مع نظيرته النرويجية

صحيفة البلادaccess_time6 / رجب / 1443 هـ       7 فبراير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، اتصالاً هاتفياً، بمعالي وزيرة خارجية مملكة النرويج أنيكين شارنينغ هويتفيلدت.

وثمن سموه خلال الاتصال ما أبدته معالي وزيرة الخارجية النرويجية من دعم حكومة بلادها لطلب المملكة استضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض.

كما جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين، إضافة إلى مناقشة أبرز التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والجهود الثنائية المبذولة بشأنها.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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