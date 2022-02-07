وزير التعليم يستعرض مع نظيره اليمني مجالات التعاون

الرياض : البلاد

استقبل معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ اليوم، وزير التربية والتعليم في الجمهورية اليمنية الأستاذ طارق سالم العكبري؛ لتعزيز مجالات التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في الجوانب التعليمية، والاستفادة من نموذج المملكة في التعليم عن بُعد.

واستعرض خلال اللقاء مدى إمكانية الاستفادة من تقديم الخدمات التعليمية عن بُعد للطلاب والطالبات اليمنيين عبر المنصات الرقمية، واستخدام التقنيات التعليمية.

حضر اللقاء معالي نائب وزير التعليم للبحث والابتكار الدكتور محمد السديري، ومعالي نائب الوزير المكلّف الدكتور سعد آل فهيد، وسفير الجمهورية اليمينة بالمملكة الدكتور شائع الزنداني، وعدد من المسؤولين.