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وزير التعليم يستعرض مع نظيره اليمني مجالات التعاون

صحيفة البلادaccess_time6 / رجب / 1443 هـ       7 فبراير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

استقبل معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ اليوم، وزير التربية والتعليم في الجمهورية اليمنية الأستاذ طارق سالم العكبري؛ لتعزيز مجالات التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في الجوانب التعليمية، والاستفادة من نموذج المملكة في التعليم عن بُعد.

واستعرض خلال اللقاء مدى إمكانية الاستفادة من تقديم الخدمات التعليمية عن بُعد للطلاب والطالبات اليمنيين عبر المنصات الرقمية، واستخدام التقنيات التعليمية.

حضر اللقاء معالي نائب وزير التعليم للبحث والابتكار الدكتور محمد السديري، ومعالي نائب الوزير المكلّف الدكتور سعد آل فهيد، وسفير الجمهورية اليمينة بالمملكة الدكتور شائع الزنداني، وعدد من المسؤولين.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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