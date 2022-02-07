واتساب يعلن الخبر السعيد بميزة جديدة منتظرة.. اعرف التفاصيل

تطبيق واتساب يحظى باهتمام الملايين لذا يخضع التطبيق الشهير لتحديثات مختلفة بين حين وآخر.

وبحسب ما أعلن فقد كان هناك خبر سار ربما يمثل حلا لمشكلات كثيرة تقابل مستخدميه.

وذلك عند استخدام خاصية «الفويس نوت» أو الرسائل الصوتية، من خلال إتاحة خدمة أطلقت في وقت سابق.

وحظت باستخدام واسع من قبل مستخدمي تطبيق التواصل الفوري الشهير، التابع لشركة «ميتا».

تحديث واتساب الجديد

العاملون على تطبيق واتساب يسابقون الوقت حاليًا، لإتاحة خدمة جديدة ستجعل الأمور أسهل لمستخدميه.

وذلك من خلال منحهم القدرة على الاستماع للرسائل الصوتية الواردة إليهم من الأصدقاء

حتى في حالة الخروج من الدردشة إلى محادثة أخرى، وهي خدمة لم تكن متاحة من قبل.

ووفقًا لـ«سكاي نيوز»، التي أوردت تقريرًا حول الخدمة الجديدة، التي قد تتاح قريبًا لمستخدمي «واتساب»، فإن هذه الخدمة سوف تساهم في اختصار الوقت أمام المستخدمين.

وجعل الأمور أكثر سرعة وسهولة، كما تتيح لهم أيضًا، إمكانية القيام بمهمات أخرى أثناء الاستماع إلى الرسائل الصوتية.

تفاصيل مهمة

«واتساب» بالفعل طرح هذه الخدمة كـ«إصدار تجريبي» على هواتف «آيفون»، التي تعمل بنظام «ios».

ومن المنتظر أن تطرح هذه الخدمة قريبًا على الهواتف التي تعمل بنظام «أندرويد».

لكن ليس معروفا على وجه التحديد متى سيتم إتاحتها على هذه الهواتف.

رغم أن تقارير عديدة خرجت تؤكد أن التطبيق يختبرها على أجهزة الأندرويد.

لكن كل التوقعات تؤكد أن الخدمة سيتم إطلاقها قريبا، ولن تستغرق وقت كبير.