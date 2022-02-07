نظام استثنائي لسباقات “إكستريم إي” يشعل المنافسة بين المتسابقين

متابعة- هاني البشر- خالد مرضاح
إكستريم إي” هي سلسلة سباقات تشهد تنافساً بين سيارات الدفع الرباعي الكهربائية في البيئات القاسية حول العالم، التي تتأثر بالمناخ والقضايا البيئية.
هذه السلسلة العالمية التي تروّج لاعتماد المركبات الكهربائية في السعي إلى مستقبلٍ منخفض الكربون لكوكب الأرض، تملك أنظمتها الخاصة في ما يتعلق بالسباق أو باحتساب نتائج البطولة التي فاز بنسختها الأولى فريق “روزبرغ أكس رايسينغ”.
يومان كاملان من الفعاليات ستشهدهما كل مرحلة من مراحل البطولة من خلال سباقات قصيرة وحادة للعجلات ومتقاربة التنافس، بوجود سائقين وفرق على مستوى عالمي، وسيارة ODYSSEY 21 الكهربائية المتعددة الاستخدامات.
صيغة السباق
يومان من المنافسة – السبت 19 والأحد20 من فبراير الحالي.
يشارك كل فريق في تجربتين زمنيتين يوم السبت، وذلك في الجولة التأهيلية الأولى والجولة الثانية من التجارب.
وسيقام يوم الأحد السباق الحماسي، إضافةً إلى الدور نصف النهائي والنهائي.
وتتكون كل تجربة زمنية من لفتين – لفة واحدة تقودها السائقة والأخرى يقودها السائق.
سباق السبت
حصتان يوم السبت:
الجولة الأولى من التجارب
الجولة الثانية من التجارب
التجارب التأهيلية لسباقات “أكس بري” تتألف من جولتين من التجارب الزمنية، واحدة في الصباح والأخرى في فترة بعد الظهر. يتمّ تحديد ترتيب انطلاق الفريق من خلال القرعة. جميع التجارب الزمنية تتألف من جولتين مع منح الفريق ميزة تبديل السائقين.
ستعادل الأوقات المسجلة في الحصة الصباحية نقاط التصنيف بمعنى أن صاحب المركز الأول يحصل على 9 نقاط وصاحب المركز الثاني على 8، والثالث على 7 نقاط، وهو الأمر نفسه الذي يُعتمد في فترة بعد الظهر مع منح نقاط التصنيف بحسب المقياس عينه.
ويحدّد المجموع الإجمالي لنقاط التصنيف ترتيب الجولات التأهيلية.
ومن جولات التجارب ستتأهل الفرق التي احتلت المراكز الأول والخامس والسادس إلى نصف النهائي الأول، بينما ستتأهل الفرق أصحاب المراكز الثاني والثالث والرابع إلى نصف النهائي الرقم 2.
أما الفرق التي تحتل المراكز من 7 الى 9 مثلاً فتنتقل إلى السباق الحماسي.
سباق الأحد
أربع سباقات تقام يوم الأحد: السباق الحماسي، نصف النهائي الأول، نصف النهائي الثاني، والنهائي.
ثلاث سيارات ستتنافس في كل سباق.
صاحبا المركزين الأوّلين من كل نصف نهائي، إضافةً إلى الفائز في السباق الحماسي سيتأهلون إلى النهائي.
سيتم تحديد أوّل المنطلقين في النهائي من قبل المشجعين من خلال نظام التصويت GridPlay، لكن الفريق الخامس الذي يصل الى النهائي بعد تأهله من السباق الحماسي، فيكون خارج الخيارات في نظام التصويت المذكور.
تحدي الجرّ “كونتينتال”
تم إطلاق تحدي الجرّ “كونتيننتال” (المعروف رسمياً باسم “القسم السوبر”) لأول مرة في سباق “أوشن أكس بري” في لاك روز في داكار، عاصمة السنغال. هو جزء من السباق حيث يحصل أسرع سائق في هذا القسم خلال نهاية الأسبوع على خمس نقاط تضاف إلى رصيد فريقه. وهذا يضمن أنه مهما كان المركز الذي يجد فيه الفريق نفسه، هناك دائماً حافز للاندفاع إلى أقصى حدّ بحُكم وجود نقاط متاحة.
نظام توزيع النقاط
نقاط التصنيف في التجارب لا تندرج ضمن إجمالي نقاط البطولة بل يتمّ منحها في نهاية التجارب على النحو التالي:
الأول 12 نقطة
الثاني 11 نقطة
الثالث 10 نقاط
الرابع 9 نقاط
الخامس 8 نقاط
السادس 7 نقاط
السابع 6 نقاط
الثامن 5 نقاط
التاسع 4 نقاط
بعد النهائي، تُمنح النقاط الى السائقين وبطولة الفرق على الشكل الآتي:
الأول 25 نقطة
الثاني 19 نقطة
الثالث 18 نقطة
الرابع 15 نقطة
الخامس 12 نقطة
نصف النهائي الأول 10 نقاط
نصف النهائي الثاني 8 نقاط
الأول في السباق الحماسي 6 نقاط
الثاني في السباق الحماسي 4 نقاط
اذا أُقصي أي فريق من نصف النهائي أو النهائي، فهو لن يحصل على أي نقطة من السباق المعني.
صيغة مستوى اللعب
يشارك كل فريق بسائق وسائقة ضمن التوجّه العام لتشجيع المساواة وتكافؤ الفرص بين المنافسين.
سيكمل كل سائق لفة واحدة، مع اعتماد التبديل بحسب صيغة السباق. سيحدد الفريق السائق الذي ينطلق أولاً ليناسب استراتيجيته بشكل أفضل، حيث يتم الاختيار في هذا الاطار بشكلٍ سري لإبقاء المنافسين غير مدركين بخيارات بعضهم البعض حتى لحظة وصول السيارات إلى خط البداية. من هنا، ستكون المنافسة بين الذكور والإناث مضمونة. كما سيحظى كل سائق بدفعة “Hyperdrive” في كل لفة من السباق، حيث يتمّ تفعيلها عند ما يضغط السائق على أحد أزرار عجلة القيادة، ما يعطيه زيادة في الطاقة لفترة محددة من الوقت.
التحديات الطبيعية
ستضم حلبات “أكس بري” أيضًا تحديات طبيعية تثير حماسة المتابعين في موازاة اندفاع السائقين والفرق إلى أقصى حدود قدراتهم؛ ووسط مخاطر الهزيمة المفاجئة والمتلازمة مع التدرجات الشديدة والقفزات والسواتر والحفر والكثبان الرملية وتناثر المياه.