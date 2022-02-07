“فوهات سكوير” شاشات إبداعية عملاقة

البلاد ـ خالد بن مرضاح

شكلت فوهات منطقة سكوير في “بوليفارد رياض سيتي” -إحدى وجهات موسم الرياض- نقاط جذب لزوار المنطقة لتوثيق جمالياتها مع بداية رحلتهم الترفيهية، حيت تصل مساحتها الإجمالية لأكثر من 900 متر مربع.

وتتكون الفوهات من 38 فوهةً في سكوير 1 وفي سكوير 2، إذ تتخذ ألوانًا مختلفة، وتشكل مع عروض الشاشات طابعًا من الإبداع الجمالي. وقد استوحت منطقة “سكوير” التي تصل مساحتها إلى 6,070 مترا مربعا من ميدان “تايم سكوير” في مدينة نيويورك، وتتميز المنطقة بوجود شاشات عملاقة على ارتفاع أكثر من 30 مترا مربعا، وتتزين جوانبها بنوافير عند المداخل الرئيسة، وتضم أكثر من 60 متجرًا، مقسمة بين المطاعم والمقاهي والمتاجر العالمية والمحلية.