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“فوهات سكوير” شاشات إبداعية عملاقة

صحيفة البلادaccess_time6 / رجب / 1443 هـ       7 فبراير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد ـ خالد بن مرضاح

شكلت فوهات منطقة سكوير في “بوليفارد رياض سيتي” -إحدى وجهات موسم الرياض- نقاط جذب لزوار المنطقة لتوثيق جمالياتها مع بداية رحلتهم الترفيهية، حيت تصل مساحتها الإجمالية لأكثر من 900 متر مربع.

وتتكون الفوهات من 38 فوهةً في سكوير 1 وفي سكوير 2، إذ تتخذ ألوانًا مختلفة، وتشكل مع عروض الشاشات طابعًا من الإبداع الجمالي. وقد استوحت منطقة “سكوير” التي تصل مساحتها إلى 6,070 مترا مربعا من ميدان “تايم سكوير” في مدينة نيويورك، وتتميز المنطقة بوجود شاشات عملاقة على ارتفاع أكثر من 30 مترا مربعا، وتتزين جوانبها بنوافير عند المداخل الرئيسة، وتضم أكثر من 60 متجرًا، مقسمة بين المطاعم والمقاهي والمتاجر العالمية والمحلية.

gamal saleh

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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