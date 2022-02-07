طلاب الجامعات يزينون جداريات ممشى الرحاب

البلاد- ياسر بن يوسف

واصلت أمانة محافظة جدة تنفيذ مبادراتها بالشراكة مع الجامعات والكليات في الرسم والتلوين وتجميل الجداريات وتحويلها إلى لوحات فنية جمالية حيث جرى رسم الجداريات عدد من الطلاب وفريق أصدقاء أمانة التطوعي. وأوضح مدير عام العلاقات المجتمعية المهندس هتان بن هاشم حموده أن الأمانة فعلت الشراكة المجتمعية والتطوعية مع كثير من الكليات والجامعات حيث تقوم القطاعات المشاركة مع أمانة جدةً مشيراً إلى أن الفرصة متاحة اليوم للجامعات والكليات والقطاعات التعليمة في مشاركة امانة جدةً في المبادرات المجتمعية. من جهته أوضح المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني مستشار أمين جدة أن الأمانة تنفذ جولات ميدانية بدعم ورئاسة مقام محافظة جدة والمكونة من عدة جهات حكومية للتأكد من تطبيق الاشتراطات للسكن الجماعي للأفراد وتراخيصها، ورفع مستوى الامتثال في هذا النشاط كما جرى تنفيذ أعمال الفحص التعقيم لهذه المنشآت بدعم كل جهة حكومية مشاركة في هذه الأعمال بها ، لافتا إلى أنه جرى زيارة وتفتيش أكثر من 600 موقع بنطاقات أحياء المحافظة وتحرير مخالفات بغرامات مالية وذلك حسب لائحة الاشتراطات البلدية والعمل مشيراً إلى مواصلة رصد وتطبيق النظام بحزم في جميع المساكن الجماعية للأفراد مما نتج عنه اخلاء أكثر من 110 مواقع.

كما بين الزهراني أنه جرى اصدار تراخيص 363 موقع سكن جماعي من نظام بلدي وتأتي هذه الاشتراطات للمساكن في إطار حرص وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والأمانات على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين مستوى جودة الحياة في مدن المملكة، والحفاظ على الصحة العامة للجميع. كما تطالب الأمانة من المخالفين بسرعة سداد الغرامات المالية المطبقة عليهم واخلاء فوري لغير المرخص وتصحيح وضع مخالفات المرخص منها وذلك تفاديا لعقوبات واجراءات تترتب على المماطلين منهم والغير ملتزمين بالاشتراطات النظامية. وتدعو أمانة محافظة جدة المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن اي ملاحظات أو مخالفات عبر مركز الاتصال 940.