شباب جدة يتنافسون بمسابقة الخطباء الملهمين

البلاد ـ ياسر بن يوسف

في أكبر مسابقة من نوعها للكشف عن الخطباء الموهوبين، تنافس عدد من شباب وشابات جدة على الحصول على لقب (خطيب 2022) خلال المسابقة السنوية التي ألقاها نادي فن الخطابة أمس بحضور تجاوز 150 شخصاً ووسط مشاركة لافتة في 4 فروع خطابية مختلفة بين إلهام وفكاهة وإرتجال وتقييم، بمشاركة بطل العالم للخطابة في 2015، وعدد من عشاق اللغة العربية والبلاغة والمهتمين.

وقدم محمد القحطاني بطل العالم في الخطابة لعام ٢٠١٥، في تقديم ورشة تحفيزية متميزة كان لها أثر السحرعلى قلوب الحاضرين مستعرضا أساليب وطرف فنون الخطابة وكيفية جذب انتباه الحضور على المسرح ، وتحدث رئيس المسابقة الدكتور عبدالرحمن خفاجي موضحاً أن المسابقة تهدف لتوفير مساحة تنافس آمنة لتطوير مهارات الأعضاء في الخطابة والإلقاء ليتمكن المتسابق من نقل المهارة إلى النواحي العملية والوظيفية، مشيرا إلى أن القادة والمبدعين يحتاجون إلى فن إلقاء خطبهم أو كلماتهم أمام جمع غفير، والتواصل مع شريحة أوسع من المجتمع، وقد تكون هذه المهارة موجودة بالفعل داخل الأشخاص ويتم تفعيلها في اجتماعات الأسرة أو للدعاة وقد تستخدم في القيادة، من خلا إنشاء مجموعة أو تنظيم حدث.

وشدد على أهمية المسابقة، وقال إن فن الخطابة نوع من البلاغة والحكمة والمهارة الخاصة التي تميز البعض، والكثيرون يحتاجونها للتعبير عن أنفسهم ونقل الأفكار للآخرين، والتأثير عليهم، والقدرة على الخطابة تعطي صاحبها الأولوية في مقابلات العمل أو أي مكان يبحث عن التجريب فيه، ويعمل نادي ” لسن للتوستماسترز” على تطوير هذه المهارات سواء من خلال التدريب أو المشاركة في مسابقته السنوية. من جهته، أشاد نائب الرئيس المهندس عبدالعزيز الحارثي بالحضور الذي تميز بذوقه الرفيع في تقبل المفردة والتفاعل مع المشاعر المحيطة، مما جعل للمسابقة بعداً جديداً يميز نادي لسن عن رفقائه بكونه جمع بين البيئة التحفيزية والعائلية المتميزة وبين الجودة الخطابية العالية، وأكد على الانضمام إلى النادي متاح للجميع، حيث لا يتوقف الأمر على تنمية مهاراة الخطابة الملهمة، بل يتعلم الأعضاء فن الانصات الجيد، وتطوير قدرة النقد البناء، وتحديد نقاط القوة والضعف، وتطوير لغة الجسد، حتى تنجح في اقناع الآخرين والتاثير عليهم، وكذلك تطوير المهارات الكتابية وتبادل الخبرات.

وشاركت 6 جهات متنوعة في نجاح الحدث، وهدفت هذه الجهات بدعمها للمسابقة إلى إثراء الساحة الوطنية بدعمها للشباب والشابات في منظومة فنون الخطابة والألقاء.