رسميًا: نيكلاس سولي ينتقل من بايرن ميونيخ إلى دورتموند

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني في بيان رسمي أمسية اليوم الاثنين، عن توصله لاتفاق للتعاقد مع مدافع مواطنه بايرن ميونيخ نيكلاس سولي (26 عامًا).

وسينتقل نيكلاس سولي لتمثيل بوروسيا دورتموند بداية من الموسم المقبل 2022-2023، على أن يمضي النصف الثاني من الموسم الحالي مع بايرن ميونيخ.

ورفض نيكلاس سولي تمديد تعاقده مع النادي البافاري وفضّل خوض تجربة جديدة، وسيكون انتقاله إلى دورتموند في صفقة مجّانية بعد انتهاء عقده مع ميونيخ.

عقد نيكلاس سولي الجديد مع بوروسيا دورتموند سيمتد إلى صيف عام 2026 وبراتب قدّرته يومية “بيلد” الألمانية بنحو 10 ملايين يورو في الموسم الواحد.