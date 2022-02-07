المحليات

ديوان المظالم ينجز أكثر من 31 ألف دعوى في جميع مناطق المملكة

صحيفة البلادaccess_time6 / رجب / 1443 هـ       7 فبراير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

أنجز ديوان المظالم خلال الربع الثاني من العام الهجري الجاري 1443 هـ, 31749 دعوى بالمحاكم التابعة له في جميع مناطق المملكة، ومختلف مراحل التقاضي فيها.

وبلغت الجلسات المنعقدة 56982 جلسة رقمية، وبنسبة إنجاز بلغت 53% من حجم العمل بزيادة 891 دعوى عمّا أُنجز في الربع الأول من نفس العام, فيما بلغت عدد الدعاوى المُقيدة خلال الربع الثاني 30927 دعوى.

واشتمل التقرير على كل تفاصيل العمل في ديوان المظالم ومحاكمه بالأرقام بشكل عام وعن كل محكمة على حده.

وبلغ عدد زيارات منصة معين الرقمية خلال الربع الثاني من هذا العام 1,067,744 زيارة لأكثر من عشرة ملايين صفحة معروضة في المنصة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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